Посол Марокко: Страны Африки заинтересованы в развитии отношений с Азербайджаном

Африканские страны заинтересованы в развитии отношений с Азербайджаном.

Африканские страны заинтересованы в развитии отношений с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Марокко в Азербайджане Мухаммед Адиль Эмбарш на конференции "Роль африканского континента в Движении неприсоединения", посвященной Дню Африки.

"Мы призываем изучить разнообразие Африки, узнать о ней с новых сторон. Марокко, как и другие страны Африки, заинтересованы в развитии отношений с Азербайджаном", - заявил посол.

По его словам, это сотрудничество имеет огромный потенциал: "Мы можем работать друг с другом, узнать друг друга получше".

Дипломат высоко оценил председательство Азербайджана в Движении неприсоединения.