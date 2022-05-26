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Посол Марокко: Страны Африки заинтересованы в развитии отношений с Азербайджаном

Посол Марокко: Страны Африки заинтересованы в развитии отношений с Азербайджаном Африканские страны заинтересованы в развитии отношений с Азербайджаном.
Внешняя политика
26 мая 2022 г. 15:33
Посол Марокко: Страны Африки заинтересованы в развитии отношений с Азербайджаном

Африканские страны заинтересованы в развитии отношений с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Марокко в Азербайджане Мухаммед Адиль Эмбарш на конференции "Роль африканского континента в Движении неприсоединения", посвященной Дню Африки.

"Мы призываем изучить разнообразие Африки, узнать о ней с новых сторон. Марокко, как и другие страны Африки, заинтересованы в развитии отношений с Азербайджаном", - заявил посол.

По его словам, это сотрудничество имеет огромный потенциал: "Мы можем работать друг с другом, узнать друг друга получше".

Дипломат высоко оценил председательство Азербайджана в Движении неприсоединения.

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Версия на английском языке Ambassador of Morocco: African countries interested in developing relations with Azerbaijan

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