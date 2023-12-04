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Посол Малайзии: Президент Азербайджана - очень харизматичный и дальновидный лидер

Посол Малайзии: Президент Азербайджана - очень харизматичный и дальновидный лидер Президент Азербайджана Ильхам Алиев - очень харизматичный и дальновидный лидер.
Внешняя политика
4 декабря 2023 г. 17:09
Посол Малайзии: Президент Азербайджана - очень харизматичный и дальновидный лидер

Президент Азербайджана Ильхам Алиев - очень харизматичный и дальновидный лидер.

Как сообщает Report, об этом новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Малайзии в нашей стране Ахмад Камризамиль Бин Мохд Рза заявил, вручая свои верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву.

Дипломат отметил, что для него большая честь быть назначенным послом в Азербайджане, которым руководит президент Ильхам Алиев. Он подчеркнул, что глава нашего государства является очень харизматичным и дальновидным лидером.

Ахмад Камризамиль Бин Мохд Рза заверил, что приложит все усилия для расширения двусторонних связей.

В ходе беседы обсуждены вопросы сотрудничества между странами в туристической сфере, расширения культурно-гуманитарных связей, затронуты вопросы осуществления прямых авиарейсов, создания межправительственной комиссии для расширения азербайджано-малайзийских экономических связей.

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Версия на азербайджанском языке Malayziyanın yeni səfiri: "Azərbaycan Prezidenti çox xarizmatik və uzaqgörən Liderdir"

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