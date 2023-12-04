Посол Малайзии: Президент Азербайджана - очень харизматичный и дальновидный лидер

Президент Азербайджана Ильхам Алиев - очень харизматичный и дальновидный лидер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев - очень харизматичный и дальновидный лидер.

Как сообщает Report, об этом новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Малайзии в нашей стране Ахмад Камризамиль Бин Мохд Рза заявил, вручая свои верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву.

Дипломат отметил, что для него большая честь быть назначенным послом в Азербайджане, которым руководит президент Ильхам Алиев. Он подчеркнул, что глава нашего государства является очень харизматичным и дальновидным лидером.

Ахмад Камризамиль Бин Мохд Рза заверил, что приложит все усилия для расширения двусторонних связей.

В ходе беседы обсуждены вопросы сотрудничества между странами в туристической сфере, расширения культурно-гуманитарных связей, затронуты вопросы осуществления прямых авиарейсов, создания межправительственной комиссии для расширения азербайджано-малайзийских экономических связей.