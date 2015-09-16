Посол: Малайзия продолжает поддерживать резолюции ООН и ОИС в связи с нагорно-карабахским конфликтом

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В Баку состоялся прием по случаю Дня независимости Малайзии.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии посол Малайзии в Азербайджане Рослан Абдул Рахман отметил, что отношения между двумя странами были установлены в 1993 году. Он добавил, что Азербайджан открыл свое посольство в Куала-Лумпуре в 2007 году, а Малайзия открыла в Баку посольство в 2014 году.

Р.А.Рахман также отметил, что две страны выражают заинтересованность в развитии торгово-экономических связей: "В 2015 году наш товарооборот составил 58,7 млн. долларов. Мы уверены, что для укрепления тесных связей необходимо развивать торговлю и дальше".

Посол также заявил, что Малайзия продолжает поддерживать резолюции ООН и Организации исламского сотрудничества, принятые в связи с нагорно-карабахским конфликтом.

Выступивший затем заместитель министра связи и высоких технологий Азербайджана Эльмир Велизаде поздравил посла в связи с Днем независимости. Он отметил, что отношения между странами успешно развиваются, а также поблагодарил руководство Малайзии за поддержку в вопросе нагорно-карабахского конфликта. Коснувшись сотрудничества в области связи, Э.Велизаде сказал, что Малайзия активно сотрудничала с Азербайджаном в подготовке первого телекоммуникационного спутника Азербайджана.

После выступлений гостям была представлена концертная программа в исполнении малайзийских музыкантов. Кроме того, были представлены образцы малайзийской кухни.