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Посол Литвы в Азербайджане выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау

Посол Литвы в Азербайджане выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау Посол Литвы в Азербайджане Кястутис Вашкелявичюс выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в казахстанском городе Актау.
Внешняя политика
25 декабря 2024 г. 12:58
Посол Литвы в Азербайджане выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау

Посол Литвы в Азербайджане Кястутис Вашкелявичюс выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в казахстанском городе Актау.

Как передает Report, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети X.

"Трагические новости из Актау о крушении самолета AZAL. Выражаю глубокие соболезнования МИД Азербайджана, народу страны и семьям всех погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Да защитит нас Бог от подобных трагедий", - написал посол.

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Версия на английском языке Lithuanian envoy to Azerbaijan expresses condolences over plane crash in Aktau
Версия на азербайджанском языке Litva səfiri Aktauda baş verən təyyarə qəzası ilə əlaqədar Azərbaycana başsağlığı verib

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