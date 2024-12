Посол Литвы в Азербайджане выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау

Посол Литвы в Азербайджане Кястутис Вашкелявичюс выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в казахстанском городе Актау.

Как передает Report, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети X.

"Трагические новости из Актау о крушении самолета AZAL. Выражаю глубокие соболезнования МИД Азербайджана, народу страны и семьям всех погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Да защитит нас Бог от подобных трагедий", - написал посол.