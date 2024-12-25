Посол Литвы в Азербайджане выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау
Посол Литвы в Азербайджане выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в АктауПосол Литвы в Азербайджане Кястутис Вашкелявичюс выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в казахстанском городе Актау.
Посол Литвы в Азербайджане Кястутис Вашкелявичюс выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в казахстанском городе Актау.
Как передает Report, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети X.
"Трагические новости из Актау о крушении самолета AZAL. Выражаю глубокие соболезнования МИД Азербайджана, народу страны и семьям всех погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Да защитит нас Бог от подобных трагедий", - написал посол.
Tragic news from Aktau about the crash of an Azerbaijan Airlines plane. My deep condolences to @AzerbaijanMFA , the people of Azerbaijan &to the families of the victims from all affected countries. Wishing speedy recovery for the injured. May God protect from such tragedies