​Посол Литвы: "Балтийский путь" был путем демократии

"Балтийский путь" был путем демократии, свободы и независимости.

Как сообщает Report, об этом сказал посол Литвы Эгидиюс Навикас на официальном приеме по случаю 30-летия "Балтийского пути".

"Это было проявлением мира, демократии, свободы и независимости. С тех пор страны Балтии начали свой путь интеграции в Западный мир", - сказал посол.

Он также напомнил, что Азербайджан и Литва отмечают в этом году 100-летие установления дипломатических связей.

В свою очередь, посол Латвии в Азербайджане Дайнис Гаранчс отметил: "Если бы не Балтийский путь, могло бы не быть другого шанса продемонстрировать миру волю стран Балтии. Этот путь также ознаменуется как особо важный исторический фактор демократизации Восточной Европы. Это было возвращение к старому пути - пути демократии и Европы".

Отметим, что "Балтийский путь" (Балтийская цепь) - это мирная акция в прибалтийских республиках СССР, проведенная 23 августа 1989 года. Жители Литвы, Латвии и Эстонии выстроили живую цепь длиной около 670 км (до двух миллионов человек, то есть примерно 25% населения трёх прибалтийских республик в то время), таким образом соединив Таллин, Ригу и Вильнюс. Акция была приурочена к 50-летию со дня подписания пакта Молотова-Риббентропа, целью акции было привлечь внимание мирового сообщества к историческим событиям, которые изменили статус стран Прибалтики.