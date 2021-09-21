Посол: Литва сотрудничает с Азербайджаном в области защиты окружающей среды

Литва сотрудничает с Азербайджаном в области защиты окружающей среды.

Литва сотрудничает с Азербайджаном в области защиты окружающей среды.

Как сообщает Report, об этом посол Литвы в Азербайджане Эгидиюс Навикас заявил журналистам.

"Также в этом году был реализован проект летней школы для детей, где в том числе участвовали и дети, потерявшие родителей в ходе Второй Карабахской войны", - заявил посол.

Сегодня посол принял участие в организованном для представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса брифинге на тему "Ситуация с окружающей средой и природными ресурсами в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах Азербайджана".

Э.Навикас отметил, что в ходе мероприятия была предоставлена важная информация об экологической катастрофе в Карабахе, а также планах страны по восстановлению экосистемы освобожденных территорий.