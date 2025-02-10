Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии

Литва начала обсуждения по поводу планирования заседания Межправительственной комиссии с Азербайджаном.

Новое правительство Литвы обсуждает с Азербайджаном организацию очередного заседания двусторонней межправительственной комиссии.

Об этом Report заявил посол Литвы в Азербайджане Кестутис Вашкелявичюс.

"Межправкомиссия по двустороннему сотрудничеству между Азербайджаном и Литвой является важным органом, который придает импульс укреплению связей и расширению двусторонней повестки дня. Поскольку в Литве совсем недавно было сформировано новое правительство, в настоящий момент обсуждается планирование заседания межправительственной комиссии", - сказал он.

Дипломат напомнил, что последнее заседание межправкомиссии Азербайджан-Литва состоялось в Вильнюсе в 2023 году.

Посол также отметил, что отношения между Баку и Вильнюсом находятся на высоком уровне, а дипломатические ведомства разрабатывают двустороннюю повестку дня, которая могла бы способствовать визиту президента Литвы в Азербайджан. "Однако в ближайшем будущем такой визит не планируется", - подчеркнул он.

"30 декабря президент Литвы Гитанас Науседа позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, выразил соболезнования своему коллеге и всему азербайджанскому народу в связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании AZAL. Президент Литвы выразил солидарность с Азербайджаном в тяжелые дни и подчеркнул необходимость тщательного и прозрачного расследования обстоятельств авиакатастрофы", - сказал Кестутис Вашкелявичюс.

По словам дипломата, главы государств также обсудили отношения Литвы и Азербайджана в ходе телефонного разговора. Президент Науседа подчеркнул, что Литва продолжит развивать и укреплять дружественные, теплые и открытые двусторонние отношения с Азербайджаном, добавил он.