Посол Лейла Абдуллаева вручила верительные грамоты князю Монако Альберту II

Посол Азербайджана во Франции и княжестве Монако Лейла Абдуллаева вручила верительные грамоты князю Монако Альберту II.

Посол Азербайджана во Франции и княжестве Монако Лейла Абдуллаева вручила верительные грамоты князю Монако Альберту II.

Как сообщает Report, посол Лейла Абдуллаева передала князю Альберту II приветствия президента Ильхама Алиева. Она проинформировала принца Монако Альберта II о созидательных работах, осуществляемых в Азербайджане на освобожденных от оккупации территориях, и стратегии развития региона. Коснувшись связей между двумя странами, посол выразила заинтересованность Азербайджана в развитии двусторонних отношений с Монако, указав на наличие большого потенциала сотрудничества.

Князь Монако Альберт II попросил передать президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву его приветствия, заверения в дружбе и добрые пожелания. Он также выразил заинтересованность Монако в активизации развития двусторонних отношений с Азербайджаном.