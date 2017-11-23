Посол: Латвия имеет долгосрочный интерес сотрудничества с Азербайджаном

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Латвия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном на долгосрочной основе, и республика сделает все необходимое для этого.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Латвии в Азербайджане Юрис Маклаковс на приеме по случаю празднования 99-летия Латвийской Республики.

"Я хочу видеть это сотрудничество взаимным и многосторонним", - сказал посол.

По словам дипломата, именно по этой причине в центре внимания двух стран находится реализация новых проектов не только в таких областях, как экономика, транзит, но и в сфере образования, культуры, туризма и других.

"Я хочу, чтобы отношения между нашими странами и дальше развивались, что принесёт благосостояние нашим народам",- сказал Ю.Маклаковс.

Дипломат отметил, что горд уровнем политического диалога между странами, что особо важно, так как в следующем году Азербайджан и Латвия будут праздновать 100-летие республик.

Министр экологии и природных ресурсов Гусейн Багиров в свою очередь поздравил Латвию с праздником и отметил, что Азербайджан также заинтересован в расширении всестороннего сотрудничества с Латвийской Республикой.