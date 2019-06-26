​Посол Латвии завершил дипломатическую миссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Латвии Юриса Маклаковса по случаю завершения его дипломатической миссии в Азербайджане.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение развитием связей между двумя странами в политической, экономической, торговой и прочих сферах.

Маклаковс выразил благодарность за поддержку, оказанную ему в период его дипломатической деятельности в Азербайджане. Он особо отметил, что за этот период был проведен обмен визитами высокопоставленных лиц, подписаны совместная декларация о стратегическом сотрудничестве и 15 договоров на уровне органов местного самоуправления, осуществлены твининг-проекты.

Стороны отметили, что Азербайджаном и Латвией странами существует нереализованный потенциал в таких сферах, как экономика, туризм, сельское хозяйство и транзит. Была подчеркнута необходимость расширения сотрудничества в этих сферах.