Посол Кыргызстана вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Кыргызстана Максата Мамытканов.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Кыргызстана Максата Мамытканов.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, посол вручил министру копию своих верительных грамот.

Министр Джейхун Байрамов поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в деятельности.

Стороны обсудили повестку и перспективы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в регионе.

Посол Максат Мамытканов заявил, что сделает все возможное для дальнейшего укрепления связей между странами.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.