Посол Кыргызстана: Нынешний товарооборот с Азербайджаном не отвечает имеющимся реальным возможностям

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ С момента установления дипломатических отношений кыргызско-азербайджанское сотрудничество традиционно строилось в русле взаимовыгодного партнерства, дружбы и в целом успешно развивалось в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах.

Как сообщает Report, об этом в своей статье для агентства "Kabar" написал посол Кыргызстана в Азербайджане Айджигит Буранов.

По его словам, для двусторонних отношений характерно постоянное присутствие духа взаимного доверия, полное совпадение или близость позиций по многим актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес.

Говоря об экономических связях, А.Буранов сказал, что параметры экономического сотрудничества между двумя странами в целом, после обретения независимости, строились по общему стереотипу, наблюдаемому во взаимоотношениях между странами СНГ: "Созданная за годы независимости договорно-правовая база между Кыргызстаном и Азербайджаном насчитывает свыше 52 договоров и соглашений, охватывающих различные области двустороннего и многостороннего сотрудничества".

При этом, он также отметил, что, как показывает анализ, нынешний объем внешнеторгового оборота Кыргызстана с Азербайджаном, инвестиционные и экономические связи не отвечают имеющимся реальным возможностям двух стран: "Стороны заинтересованы в реализации того огромного потенциала интеграционных процессов, который существует между двумя странами, и готовы по всем направлениям активизировать эту работу".