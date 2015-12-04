Посол: Кыргызстан благодарен Азербайджану за выделенную помощь

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ "Кыргызстан благодарен Азербайджану за решение оказать помощь".

Об этом Report сообщил посол Кыргызстана в Азербайджане Айджигит Буранов, комментируя выделение Азербайджаном Кыргызстану 1 млн. манатов в связи с землетрясением в этой стране.

"Большое спасибо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который сразу же принял решение оказать помощь Кыргызстану, а также его сплоченной команде, Кабинету министров, МЧС Азербайджана, которые занимаются вопросом в связи с гумпомощью. Такое не забывается", - заявил посол.

А.Буранов сообщил, что после происшествия посольство сразу обратилось за помощью в соответствующие структуры Азербайджана. "Учитывая уровень отношений между главами двух государств, Азербайджан сразу же откликнулся на призыв", - заявил А.Буранов.

По словам посла, азербайджанская гуманитарная помощь будет состоять из продуктов питания, комплектов спального белья, стройматериалов, палаток, ГСМ. "Учитывая то, что пережил Азербайджан в начале 90-х, страна прекрасно понимает, что это такое, когда люди остаются без крова", - отметил он.

Посол сообщил, что в результате землетрясения в Кыргызстане силой около 7 баллов по шкале Рихтера 17 ноября было разрушено около 400 построек и 600 зданий получили серьезные повреждения, жертв нет. Дипломат отметил, что многие жители остались без крова и коммуникаций: "На месте создан штаб во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана".