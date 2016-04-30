Посол: Кыргызско-азербайджанское двустороннее сотрудничество строится на основе взаимовыгодного партнерства и дружбы

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ "В настоящее время кыргызско-азербайджанское двустороннее сотрудничество традиционно строится на основе взаимовыгодного партнерства, дружбы и, в целом, успешно развивается в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и иных сферах". Как сообщает Report, об этом в интервью Kabar заявил посол Кыргызстана в Азербайджане Айджигит Буранов.

"Благодаря итогам официального визита президента Кыргызстана А.Атамбаева в Азербайджан в 2012 году и высокому уровню личных отношений лидеров двух государств, нашим межгосударственным связям характерны взаимное доверие, близость позиций по многим актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес", заявил посол.

Он отметил, что стороны проводят работу с целью более динамичного дальнейшего развития двустороннего сотрудничества: "Посольство Кыргызстана в Азербайджане по согласованию с руководством в Бишкеке ведет работу по согласованию сроков официального визита президента Азербайджана И.Алиева в Кыргызстан. В настоящее время обеими сторонами в рамках межправительственной комиссии Кыргызстан-Азербайджан прорабатываются вопросы по торгово-экономическим, научно-техническим, культурно-гуманитарным направлениям двустороннего сотрудничества".

А. Буранов также отметил, что для дальнейшего развития межпарламентских и дипломатических контактов имеется договоренность о визитах в Кыргызстан председателя Милли Меджлиса Азербайджана Октая Асадова и министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова.

По словам посла, в последнее время заметно активизировались связи между Кыргызстаном и Азербайджаном по линии Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), Межпарламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПа), ТЮРКСОЙ и Фонда культурного наследия.