Посол: Кяльбаджар освобожден от оккупации в день рождения террориста Мелконяна

Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев назвал cимволичным тот факт, что Кяльбаджарский район Азербайджана был освобожден от оккупации 25 ноября - в день рождения террориста Монте Мелконяна.

Как сообщает Report, об этом посол написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

Дипломат напомнил, что Армения после оккупации Кяльбаджарского района 30 лет назад совершила этническую чистку, изгнав отсюда всех азербайджанцев.

"Группа, возглавляемая уроженцем Калифорнии террористом Монте Мелконяном, дала мирным жителям всего 10 часов, чтобы покинуть Кяльбаджарский район. Многие из них были убиты. В день рождения Монте, 25 ноября Кяльбаджар был освобожден от оккупации", - написал посол.