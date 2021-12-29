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Посол Кувейта завершает дипмиссию в Азербайджане

Посол Кувейта завершает дипмиссию в Азербайджане Министр иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамов принял посла Кувейта в Азербайджане Сауда Абдулазиза Мухаммада аль-Шамлана аль-Руми в связи с завершением его дипломатической миссии в стране.
Внешняя политика
29 декабря 2021 г. 19:33
Посол Кувейта завершает дипмиссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамов принял посла Кувейта в Азербайджане Сауда Абдулазиза Мухаммада аль-Шамлана аль-Руми в связи с завершением его дипломатической миссии в стране.

Как передает Report, об этом глава МИД Азербайджана написал в Twitter.

"Состоялась моя встреча с послом Кувейта Саудом Абдулазизом Мухаммадом аль-Шамланом аль-Руми в связи с завершением его дипломатической миссии в Азербайджане. Мы обменялись мнениями по повестке дня двустороннего сотрудничества и перспективам дружественных отношений. Желаю послу всего наилучшего", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Küveytin Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

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