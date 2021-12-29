Посол Кувейта завершает дипмиссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамов принял посла Кувейта в Азербайджане Сауда Абдулазиза Мухаммада аль-Шамлана аль-Руми в связи с завершением его дипломатической миссии в стране.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамов принял посла Кувейта в Азербайджане Сауда Абдулазиза Мухаммада аль-Шамлана аль-Руми в связи с завершением его дипломатической миссии в стране.

Как передает Report, об этом глава МИД Азербайджана написал в Twitter.

"Состоялась моя встреча с послом Кувейта Саудом Абдулазизом Мухаммадом аль-Шамланом аль-Руми в связи с завершением его дипломатической миссии в Азербайджане. Мы обменялись мнениями по повестке дня двустороннего сотрудничества и перспективам дружественных отношений. Желаю послу всего наилучшего", - говорится в сообщении.