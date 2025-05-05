Посол: Крупнейший проект Венгрии и Азербайджана — зеленый энергетический коридор

10:38

Крупнейшим проектом между Венгрией и Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии на данный момент является создание зеленого энергетического коридора.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма.

По его словам, проект предусматривает экспорт возобновляемой электроэнергии из Азербайджана в Европу по дну Черного моря. "В реализации инициативы также участвуют Грузия и Румыния. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в начале 2030-х годов", - отметил дипломат.

Торма добавил, что венгерская энергетическая компания MVM ведет переговоры с Азербайджаном и по другим проектам в сфере возобновляемой энергии.