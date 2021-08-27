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Посол: Корейские компании заинтересованы в проектах по восстановлению освобожденных земель

Посол: Корейские компании заинтересованы в проектах по восстановлению освобожденных земель Проекты по восстановлению освобожденных земель Азербайджана могут быть интересны корейским компаниям, обладающим достаточными технологиями и опытом.
Внешняя политика
27 августа 2021 г. 11:25
Посол: Корейские компании заинтересованы в проектах по восстановлению освобожденных земель
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Проекты по восстановлению освобожденных земель Азербайджана могут быть интересны корейским компаниям, обладающим достаточными технологиями и опытом.

Об этом Report заявил посол Республики Корея в Азербайджане Ким Тонг Оп.

"Азербайджанской стороне также известно об интересе корейских компаний к этим проектам. Именно поэтому в наше посольство поступила информация от Минэнерго о нескольких проектах, которые будут реализованы в этой связи, и эта информация была передана соответствующим корейским компаниям", - заявил посол.

Напомним, в ходе недавней встречи с посетившим Азербайджан председателем Национального собрания Республики Корея Пак Бён Соком президент Ильхам Алиев пригласил корейские компании к участию в проектах, которые будут реализованы на освобожденных землях.

Говоря о сферах, в которых опыт корейских компаний мог бы быть полезен, посол отметил, что компании из Южной Кореи очень конкурентоспособны в каждом проекте, реализуемом на освобожденных территориях. "Есть ряд корейских компаний, которые могут проявить особый интерес к таким проектам как создание "зоны зеленой энергии", "умного города", "умной деревни", постройке ГЭС и др. Корейские компании также имеют большой потенциал в таких сферах, как дорожное и жилищное строительство, строительство и реконструкция ключевых объектов инфраструктуры", - добавил дипломат.

"В этой связи я считаю, что поручение господина Президента Ильхама Алиева организовать в этом году презентацию о работе, которую предстоит провести на освобожденных территориях, в Корее для корейских компаний является своевременным, многообещающим и важным решением.

Как посольство Кореи в Азербайджане, мы также готовы оказать посильную поддержку в сотрудничестве в этой сфере", - отметил посол.

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