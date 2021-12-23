Посол Колумбии: Азербайджан - дружественная для нас страна с большим потенциалом

Интервью Report с Послом Колумбии в Азербайджане с Луисом Антонио Димате Карденасом

Интервью Report с послом Колумбии в Азербайджане Луисом Антонио Димате Карденасом

- Как вы оцениваете отношения между Азербайджаном и Колумбией?

- У нас очень тесные отношения с Азербайджаном. Это дружеские отношения, основанные на взаимном уважении, доверии и сотрудничестве. Посольство Колумбии открылось в Баку в начале 2014 года, также Азербайджан открыл свое посольство в Боготе. Как первый посол Колумбии в Азербайджане, я очень рад, что мы много работаем над улучшением отношений между странами. Несмотря на то, что наши страны географически расположены довольно далеко друг от друга, между нами налажен позитивный политический диалог и двухсторонний механизм консультаций. Также мы очень много работаем в области культурных связей и налаживании контактов между людьми. Одним из главных главных моментов нашей деятельности является испанский курс для государственных служащих из Азербайджана. Это двухсторонняя программа министерств иностранных дел Колумбии и Азербайджана. Кроме того, наше посольство приняло участие в международной книжной ярмарке в Баку.

Также мы ищем возможности для усиления сотрудничества в вопросах безопасности.

- В каких сферах экономики сотрудничают Азербайджан и Колумбия? Каков товарооборот между странами? Планируется ли открытие торгового дома Колумбии в Баку?

- Мы много работаем над развитием торговли и продвижением туризма между странами. Мы думаем, что у обеих стран есть большой потенциал. К сожалению, пока весь потенциал экономических и торговых возможностей не раскрыт. Мы планируем организовать специальные мероприятия, чтобы дать возможность предпринимателям из Колумбии и Азербайджана собраться вместе.

Хочу выделить одну из главных целей нашей миссии здесь - укрепление экономических отношений с Азербайджаном. Азербайджан для нас - дружественная страна с большим потенциалом. Это и из-за выгодного географического расположения, и с точки зрения доступа к региональным транспортным маршрутам, и в плане инфраструктуры, с учетом человеческого потенциала и энергетических возможностей.

У Азербайджана много возможностей не только для Колумбии, но и для всех стран Тихоокеанского альянса. Мы заинтересованы продвигать в вашей стране наш национальный бренд - колумбийский кофе, а также красивые колумбийские цветы и вкусные фрукты.

- В Баку недавно открылся офис Тихоокеанского Альянса. Каковы перспективы развития сотрудничества между странами Тихоокеанского альянса и Азербайджаном? Как бы вы оценили роль Азербайджана в качестве наблюдателя в Тихоокеанском альянсе?

- Посольства Колумбии, Мексики и Чили были открыты в рамках соглашений Тихоокеанского альянса, которые позволяют нам совместно занимать данное помещение. Мы стараемся сотрудничать, объединяя наши усилия для укрепления сотрудничества с Азербайджаном. Это была идея открыть здесь, в Баку, общее место для всех членов Альянса. Теперь этот офис будет использоваться для организации различных мероприятий с целью развития отношений стран Тихоокеанского альянса и Азербайджана во всех сферах.

Как вы знаете, Тихоокеанский Альянс был основан в 2011 году Чили, Колумбией, Мексикой и Перу в качестве экономического и международного блока, направленного на создание зоны глубокой интеграции на основе свободного передвижения товаров и услуг, людей и капитала. Также организация содействует экономическому росту, следовательно, повышает конкурентоспособность наших стран. Особое место в нашей повестке дня - укрепление отношений с нашими партнерами. У нас есть 6 ассоциированных членов-кандидатов, которые станут полноправными членами Альянса, а также 59 стран-наблюдателей, одна из которых - Азербайджан (с июля 2019 года). Колумбия работает с властями Азербайджана, чтобы определить те сферы и конкретные проекты, по которым члены Тихоокеанского альянса могут сотрудничать с Азербайджаном. Наше видение этого направления оптимистичное.

-Как развивается культурное сотрудничество между странами?

- Благодарю вас за такой вопрос. Как раз одной из целей открытия нового офиса Альянса было создание специального пространства для организации мероприятий, возможно еженедельных или ежемесячных. Этот зал станет центром культурного продвижения всех стран Тихоокеанского Альянса. Как посольство Колумбии, мы хотим организовать в Баку кинофестиваль, танцевальное представление и встречи с представителями культуры или научных деятелей. Организация подобных мероприятий - основная цель нашей повестки дня.