Посол Китая: Азербайджан является важной страной в регионе Шелкового пути

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Китай стал для Азербайджана седьмым по величине торговым партнером и третьим источником импорта по итогам 2016 года. Как сообщает Report со ссылкой на "Синьхуа", об этом заявил посол Китая в Азербайджане Вэй Цзинхуа.

По его словам, в течение 25 лет после установления дипломатических отношений между КНР и Азербайджаном поддерживается здоровое и стабильное развитие отношений, обмен и сотрудничество во всех сферах непрерывно углубляются.

"В торгово-экономическом сотрудничестве Китай стал для Азербайджана седьмым по величине торговым партнером и третьим источником импорта. Согласно статистике китайской стороны, объем торговли между Китаем и Азербайджаном в 2016 году достиг 769 млн долларов, прирост по сравнению с предыдущим годом составил 15,4%", - сообщил посол.

Говоря о проекте Шелкового пути китайский дипломат подчеркнул, что Азербайджан является важной страной в регионе проекта.

"Выдвижение инициативы "одного пояса, одного пути" предоставило Азербайджану и другим традиционным энергетическим странам редкий исторический шанс для трансформации экономики, встретило высокую степень одобрения среди всех азербайджанских кругов. Сейчас стороны прилагают усилия для реализации состыковки инициативы "одного пояса, одного пути" со стратегической концепцией Азербайджана до 2020 года, чтобы за счет этого освоить новые сферы сотрудничества, раскрыть новые перспективы сотрудничества, реализовать взаимную выгоду", - сказал он.

В. Цзинхуа отметил, что официальный Пекин удовлетворен результатами развития китайско-азербайджанских отношений за 25 лет и уверен в будущем межгосударственных отношений.