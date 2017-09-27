Посол КНР: Товарооборот между Китаем и Азербайджаном увеличился почти вдвое

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Товарооборот между Китаем и Азербайджаном за январь-июль 2017 года вырос на 98,7%.

Как передает Report, об этом заявил посол Китайской Народной Республики (КНР) в Баку Вэй Цзинхуа на официальном приеме по случаю годовщины создания республики.

"Товарооборот между Азербайджаном и Китаем за январь-июль 2017 года составил 775 млн долларов США, что на 98,7 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года",- заявил В.Цзинхуа.

Он также отметил, что Китай является четвертым по счету наиболее крупным торговым партнером, третьим крупнейшим импортером и экспортером Азербайджана.

Дипломат подчеркнул, что Китай и в дальнейшем намерен развивать сотрудничество, в том числе и в сфере экономики.