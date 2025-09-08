ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война

    Посол КНР: Объем торговли между Пекином и Баку достигнет рекордных значений по итогам года

    Внешняя политика
    • 08 сентября, 2025
    • 15:45
    Посол КНР: Объем торговли между Пекином и Баку достигнет рекордных значений по итогам года

    Азербайджан и Китай планируют довести объем взаимной торговли до рекордных значений по итогам этого года.

    Как передает Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй.

    Дипломат подчеркнула, что темпы роста двусторонней торговли между странами остаются впечатляющими.

    "Китайская и азербайджанская экономика дополняют друг друга и обладают большим потенциалом для промышленного и инвестиционного сотрудничества. В июне этого года Китай и Азербайджан завершили переговоры о доступе к рынкам, что даст значительный импульс для вступления Азербайджана в ВТО. Согласно статданным Азербайджана, за первые семь месяцев этого года объем торговли между Китаем и Азербайджаном составил $2,45 млрд, увеличившись на 26% в годовом исчислении. Ожидается, что годовой объем торговли достигнет рекордно высокого уровня", - сказала она. 

    Лу Мэй также добавила, что Китай является четвертым внешнеторговым партнером Азербайджана и главным импортером товаров в страну.

    Лу Мэй Китай товарооборот ожидания
    Pekin və Bakı arasında ticarət həcmi ilin sonuna qədər rekord həddə çatacaq

    Последние новости

    17:08

    Продлен срок регистрации абитуриентов, поступивших в вузы

    Наука и образование
    17:01

    СЭБ предупредил о мошенничестве от имени "Azərpoçt"

    ИКТ
    16:53

    Иран, Армения и Индия обсудят в Тегеране вопросы транспортных коридоров

    В регионе
    16:50

    Жительница села Венгли: Мы всегда верили, что однажды обязательно вернемся

    Внутренняя политика
    16:48

    Свободный остаток бюджета Азербайджана в размере 2,5 млрд манатов размещен в банках в качестве депозита

    Финансы
    16:47
    Видео

    В Нахчыване завершились сборы военнообязанных

    Армия
    16:45

    В пакистанской провинции из-за сильных дождей погибли четыре человека

    Другие страны
    16:43

    Армения и Словакия обсудили мирное соглашение между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    16:35

    Рубинян: Армения готова к открытию границ с Турцией и установлению дипотношений

    В регионе
    Лента новостей