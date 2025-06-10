Посол КНР: Китай приветствует расширение онлайн-продаж азербайджанской продукции

Посол КНР: Китай приветствует расширение онлайн-продаж азербайджанской продукции

Китай стабильно удерживает позиции 4-го по объему торгового партнера Азербайджана и 2-го крупнейшего экспортера.

Как передает Report, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на мероприятии, посвященном первому Международному дню диалога между цивилизациями - 10 июня.

По ее словам, двустороннее прагматичное сотрудничество между странами продолжает активно углубляться.

"Согласно официальной статистике Азербайджана, с января по апрель текущего года объем двусторонней торговли достиг $1,4 млрд, что примерно на 37% больше прошлогоднего показателя. Тенденция высокой динамики развития сохраняется. Китай твердо удерживает позиции 4-го по объему торгового партнера Азербайджана и 2-го крупнейшего экспортера в эту страну. Китайская сторона также приветствует расширение продаж азербайджанской продукции через платформы китайской электронной коммерции", - отметила она.

Лу Мэй подчеркнула, соответствующие ведомства двух стран активно изучают новые практические шаги по углублению сотрудничества в таких сферах, как зеленая энергетика, экономика, инфраструктура и пр.