Посол: Китай заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с Азербайджаном

Китай заинтересован в дальнейшем продвижении и расширении сотрудничества с Азербайджаном.

Китай заинтересован в дальнейшем продвижении и расширении сотрудничества с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом посол Китая в Азербайджане Го Минь заявила в ходе открытия мероприятия "Дракон и Праздник весны. Фестиваль Китайского Нового года".

"Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Азербайджана Ильхам Алиев заложили основу крепкого сотрудничества между двумя странами. Китай готов и в дальнейшем сотрудничать и укреплять отношения с Азербайджаном", - сказала она.

В свою очередь, председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова подчеркнула значимость взаимоотношений между двумя странами не только с экономической точки зрения, но и с учетом новых геополитических реалий.

"Межпарламентская группа дружбы Азербайджан-Китай в Милли Меджлисе самая большая. Из Китая в Азербайджан очень часто приезжают делегации. Это открывает новые возможности для дальнейшего развития сотрудничества", - добавила она.