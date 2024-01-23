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Посол: Китай заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с Азербайджаном

Посол: Китай заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с Азербайджаном Китай заинтересован в дальнейшем продвижении и расширении сотрудничества с Азербайджаном.
Внешняя политика
23 января 2024 г. 16:35
Посол: Китай заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с Азербайджаном

Китай заинтересован в дальнейшем продвижении и расширении сотрудничества с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом посол Китая в Азербайджане Го Минь заявила в ходе открытия мероприятия "Дракон и Праздник весны. Фестиваль Китайского Нового года".

"Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Азербайджана Ильхам Алиев заложили основу крепкого сотрудничества между двумя странами. Китай готов и в дальнейшем сотрудничать и укреплять отношения с Азербайджаном", - сказала она.

В свою очередь, председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова подчеркнула значимость взаимоотношений между двумя странами не только с экономической точки зрения, но и с учетом новых геополитических реалий.

"Межпарламентская группа дружбы Азербайджан-Китай в Милли Меджлисе самая большая. Из Китая в Азербайджан очень часто приезжают делегации. Это открывает новые возможности для дальнейшего развития сотрудничества", - добавила она.

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Версия на английском языке Envoy: China interested in further expanding of cooperation with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Çin Azərbaycanla əməkdaşlığı genişləndirməkdə maraqlıdır”

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