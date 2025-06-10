Посол: Китай рад поддержке Азербайджана в учреждении Международного дня диалога между цивилизациями

Посол: Китай рад поддержке 83 стран, в том числе Азербайджана, в учреждении Международного дня диалога между цивилизациями

Китай рад поддержке 83 стран, в том числе Азербайджана, в принятии резолюции об учреждении Международного дня диалога между цивилизациями - 10 июня.

Как передает Report, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на мероприятии, посвященном первому Международному дню диалога между цивилизациями.

По словам дипломата, данная инициатива была выдвинута Китайской Народной Республикой в прошлом году на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и получила широкую поддержку международного сообщества.

"Отрадно, что 83 государства, включая Азербайджан, подписали резолюцию, что свидетельствует о растущем понимании важности диалога между цивилизациями для обеспечения мира, взаимоуважения и устойчивого развития", — подчеркнула Лу Мэй.

Она также отметила, что укрепление межцивилизационного взаимодействия способствует преодолению глобальных вызовов и играет ключевую роль в построении более гармоничного мира.