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Посол Казахстана встретился с председателем комитета по культуре Милли Меджлиса

Посол Казахстана встретился с председателем комитета по культуре Милли Меджлиса 15 декабря посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов встретился с председателем комитета по культуре Милли Меджлиса Ганирой Пашаевой.
Внешняя политика
15 декабря 2021 г. 19:48
Посол Казахстана встретился с председателем комитета по культуре Милли Меджлиса

15 декабря посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов встретился с председателем комитета по культуре Милли Меджлиса Ганирой Пашаевой.

Как передает Report, cобеседники с удовлетворением отметили традиционно высокий уровень двустороннего и многостороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, подробно обсудили широкий круг вопросов реализации конкретных творческих проектов, подготовки и проведения мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном в следующем году.

Стороны подчеркнули важность расширения и повышения качества историко-культурных и образовательных обменов в области телевидения, киноискусства и книгоиздательства в целях дальнейшего укрепления гуманитарных связей и сближения двух братских народов.

Ганира Пашаева сердечно поздравила Казахстан с 30-летием Независимости страны и передала всем казахстанцам добрые пожелания мира, успехов и благополучия.

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