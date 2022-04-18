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Посол Казахстана вручил юбилейные медали азербайджанским депутатам

Посол Казахстана вручил юбилейные медали азербайджанским депутатам Посол Казахстана в Баку Сержан Абдыкаримов провёл встречу с Председателем Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Самедом Сеидовым,
Внешняя политика
18 апреля 2022 г. 16:01
Посол Казахстана вручил юбилейные медали азербайджанским депутатам

Посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов провел встречу с председателем Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самедом Сеидовым.

Как передает Report, в ходе встречи посол от имени президента Касым-Жомарта Токаева вручил С. Сеидову юбилейную медаль «30 лет Независимости Республики Казахстан» в знак признания значительного вклада в развитие казахстанско-азербайджанских отношений.

Во время переговоров собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества, взаимодействия в рамках международных парламентских организаций, а также подготовку и проведение двусторонних визитов и мероприятий в связи с празднованием 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном в текущем году.

Также посол Казахстана провел встречу с заместителем председателя Милли Меджлиса, сопредседателем азербайджано-казахстанской межпарламентской рабочей группы Адилем Алиевым.

В ходе встречи посол также вручил А. Алиеву вручил юбилейную медаль «30 лет Независимости Республики Казахстан» в знак признания значительного вклада в развитие казахстанско-азербайджанских отношений. Дипломат также передал депутату патент Посла дружбы Ассамблеи народа Казахстана (АНК) в целях развития дружбы и взаимопонимания между двумя народами. Во время переговоров собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества, а также подготовку и проведение двусторонних визитов и мероприятий в связи с празднованием 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном в текущем году.

Посол дружбы АНК - это институт народной дипломатии, который связывает народы разных стран. Высокое и почетное звание доверяют авторитетным общественным и государственным деятелям, вносящим большой вклад в укрепление дружбы между народами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQazaxıstan səfiri azərbaycanlı deputatlara yubiley medallarını təqdim edib

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