Посол Казахстана в Баку выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.

Как передает Report , об этом говорится в Telegram-канале дипмиссии.

"С глубокой болью воспринял известие об авиакатастрофе пассажирского самолета в Актау. От имени посольства Республики Казахстан в Азербайджанской Республике выражаю соболезнования близким погибших. Пусть души их будут в Раю! Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - отмечается в сообщении.

Дипломат подчеркнул, что по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создана Правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы и оказанию первоочередной помощи.

"Компетентные органы обеих стран совместно принимают все необходимые меры. Медучреждения Казахстана оказывают соответствующую помощь. Многие неравнодушные жители Актау сдают кровь для пострадавших. Казахстанцы несут цветы к посольству и генконсульству Азербайджана. В посольстве Казахстана в Баку приспущен флаг.

Уверен, что Казахстан и Азербайджан пройдут через это испытание в духе братства и взаимопомощи. Мы вместе...", - добавили в посольстве.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. По последним данным, погибли 38 человек. Распоряжением президента Ильхама Алиева 26 декабря в Азербайджане объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.