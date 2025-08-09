Посол Казахстана в Баку об итогах саммита в Вашингтоне: На Южном Кавказе начнется эпоха мира и сотрудничества

Посол Казахстана в Баку об итогах саммита в Вашингтоне: На Южном Кавказе начнется эпоха мира и сотрудничества

12:20 Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байел поздравил Азербайджан с достигнутыми в Вашингтоне соглашениями.

https://images.report.az/photo/6dfef55f-4749-3fd3-b092-723b6b3ace61.jpeg https://images.report.az/photo/6dfef55f-4749-3fd3-b092-723b6b3ace61.jpeg

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель поздравил Азербайджан с подписанными в Вашингтоне документами. Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление посла. "Поздравляю с достигнутыми Азербайджаном и Арменией историческими договорённостями! Уверен, что на Южном Кавказе начнется новая эпоха мира и сотрудничества. Надеюсь, что открытие дорог, развитие партнерства в сферах транспорта, логистики, коммуникаций, торговли и энергетики внесет большой вклад в стабильность и процветание не только Южного Кавказа, но и Центральной Азии. Мы рады, что по инициативе президента Токаева Казахстан тоже принял участие в мирном процессе. Всегда поддерживаем историческую справедливость и взаимное уважение", - отметил посол. Отметим, что 8 августа в Вашингтоне состоялся саммит лидеров Азербайджана, США и Армении, в рамках которого были подписаны документы, направленные на завершение мирного процесса между Баку и Ереваном. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Kazakhstan's envoy congratulates Azerbaijan on agreements reached in Washington