О нас

Посол Казахстана в Баку об итогах саммита в Вашингтоне: На Южном Кавказе начнется эпоха мира и сотрудничества

Посол Казахстана в Баку об итогах саммита в Вашингтоне: На Южном Кавказе начнется эпоха мира и сотрудничества 12:20 Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байел поздравил Азербайджан с достигнутыми в Вашингтоне соглашениями.
Внешняя политика
9 августа 2025 г. 14:34
Посол Казахстана в Баку об итогах саммита в Вашингтоне: На Южном Кавказе начнется эпоха мира и сотрудничества

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель поздравил Азербайджан с подписанными в Вашингтоне документами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление посла.

"Поздравляю с достигнутыми Азербайджаном и Арменией историческими договорённостями! Уверен, что на Южном Кавказе начнется новая эпоха мира и сотрудничества. Надеюсь, что открытие дорог, развитие партнерства в сферах транспорта, логистики, коммуникаций, торговли и энергетики внесет большой вклад в стабильность и процветание не только Южного Кавказа, но и Центральной Азии. Мы рады, что по инициативе президента Токаева Казахстан тоже принял участие в мирном процессе. Всегда поддерживаем историческую справедливость и взаимное уважение", - отметил посол.

Отметим, что 8 августа в Вашингтоне состоялся саммит лидеров Азербайджана, США и Армении, в рамках которого были подписаны документы, направленные на завершение мирного процесса между Баку и Ереваном.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Kazakhstan's envoy congratulates Azerbaijan on agreements reached in Washington
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan səfiri Vaşinqtonda əldə olunan razılaşmalarla bağlı Azərbaycanı təbrik edib

Самое важное

Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
ФотоБелый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
8 августа 2025 г. 22:22
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
7 августа 2025 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi