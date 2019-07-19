Посол Казахстана в Азербайджане назначен на новый пост

Бейбит Исабаев назначен руководителем представительства президента Казахстана в парламенте.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт президента Казахстана, соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В пресс-службе подчеркнули, что этим же указом Б.Исабаев освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Азербайджане. Отмечается, что ранее представительство возглавлял Кайрат Нурпеисов.

Должность посла в Азербайджане Бейбит Исабаев занимает с 16 марта 2015 года.