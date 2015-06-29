Посол Казахстана: Предстоящие крупные спортивные мероприятия Азербайджан также проведет на высоком уровне

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "Поздравляю братский народ Азербайджана с успешным проведением первых Европейских игр, которые навсегда останутся в летописи мирового спорта".

Как сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане, об этом говорится в поздравлении посла Бейбита Исабаева в связи с завершением в Баку первых Европейских Игр.

Дипломат также поздравил Организационный комитет во главе с первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой в связи с проведением этого спортивного мероприятия.

"Завоевав 56 медалей, в том числе 21 золотую, заняв почетное второе место в общекомандном зачете, Азербайджан в очередной раз продемонстрировал всему миру высокий уровень развития не только экономики, но и спорта и физической культуры", - заявил Б.Исабаев.

Он также выразил уверенность в том, что предстоящие крупные спортивные мероприятия, такие как Гран-при Формулы-1, Исламские игры солидарности, Чемпионат Европы по футболу 2020 года, Азербайджан также проведет на высоком уровне.