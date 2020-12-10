Посол Казахстана поздравил азербайджанский народ

"Азербайджан восстановил долгожданную историческую справедливость и территориальную целостность"

Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов поздравил азербайджанский народ.

Об этом Report сообщили в посольстве Казахстана в Азербайджане.

"От имени братского казахского народа поздравляю весь азербайджанский народ с этим радостным днем, с великой победой, которую он одержал в Великой Отечественной войне, и передаю искренние пожелания моего народа. Азербайджан восстановил долгожданную историческую справедливость и территориальную целостность. Все мы были свидетелями этого славного и блестящего успеха", - отметил посол в своем поздравлении.

Дипломат отметил, что все были свидетелями победы храброй азербайджанской армии, в том числе и Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева.

"Эта победа была достигнута благодаря его тактическим приемам, эффективной стратегии, железной воле и непобедимой гордости народа. Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность в соответствии с международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН. В этот День Победы выражаю соболезнования семьям шехидов, погибших в Великой Отечественной войне, и желаю скорейшего выздоровления раненым", - заключил он.