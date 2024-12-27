Посол Казахстана посетил дипломатическую миссию Азербайджана и выразил соболезнования

Посол Казахстана в Канаде Даулетбек Куссаинов посетил посольство Азербайджана в связи с авиакатастрофой в Актау и выразил соболезнования.

Посол Казахстана в Канаде Даулетбек Куссаинов посетил посольство Азербайджана в связи с авиакатастрофой в Актау и выразил соболезнования.

Как сообщает Report, об этом заявила пресс-служба посольства Казахстана в Оттаве.

"Посол Куссаинов посетил азербайджанское посольство, чтобы оставить слова соболезнования в книге памяти в связи с гибелью невинных людей в результате крушения самолёта, принадлежащего авиакомпании Азербайджанские авиалинии, в Актау. В это трудное время наши молитвы с семьями погибших", - говорится в сообщении дипломатической миссии в социальных сетях.

Напомним, пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря недалеко от города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту авиалайнера 38 погибли, 29 выжили.