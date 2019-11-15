Посол Казахстана ознакомился с Бакинским международным портом

Посол Казахстана в Азербайджана Сержан Абдыкаримов посетил Бакинский международный морской торговый порт, расположенный в поселке Алят, сообщает Report со ссылкой на сообщение посольство Казахстана в Азербайджане.

В ходе визита глава Управления по международному сотрудничеству и связям с общественностью Заур Гасанов проинформировал дипломат о текущей деятельности, принципах работы Бакинского порта и реализуемых проектах в области улучшения операционных возможностей и экологии.

Стороны также обсудили усилия Казахстана и Азербайджана по развитию транзитно-транспортного потенциала, вопросы взаимодействия между морскими портами двух стран в целях наращивания грузоперевозок и транзитных возможностей двух стран.

С.Абдыкаримов также ознакомился с инфраструктурой, созданной в порту.