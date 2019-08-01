Посол Казахстана: Отзывчивость и доброта азербайджанцев всегда останутся в моем сердце

Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном за последние три года вырос практически в два раза.

Как передает Report, об этом заявил завершающий свою дипмиссию в Азербайджане посол Казахстана Бейбит Исабаев.

"Ровно 4 года я проработал в братском для Казахстана Азербайджане. Я всегда чувствовал себя здесь, как дома. Азербайджанцы - очень отзывчивые и добрые люди, память о них я буду хранить в своем сердце", - заявил Б.Исабаев.

По его словам, отношения между странами были всегда на высоком уровне, наблюдается устойчивый рост торгово-экономических, культурно-гуманитарных отношений.

"Я сделал все, чтобы наши отношения развивались на более высоком уровне", - подчеркнул дипломат.

Б.Исабаев отметил, что товарооборот за последние три года вырос почти в два раза.

"За это время подписаны очень важные договора по линии транспортных и логистических проектов. В частности, между управлениями железных дорог Казахстана и Азербайджана подписан договор на три года на общую сумму в 500 млн. долларов", - указал он.

Дипломат отметил, что Казахстан постепенно восстанавливает экспорт своей пшеницы в Азербайджан.

"В свое время мы экспортировали в Азербайджан около 1 млн. тонн пшеницы. К сожалению, в последние годы в силу объективных причин уровень экспорта снизился, однако по итогам 1-го полугодия объем экспорта пшеницы вырос в раза. Планируем до конца года довести цифру экспорта в Азербайджан до 600-700 тысяч тонн, а в следующем году хотим выйти на цифру в миллион тонн, как это было 5-6 лет назад", - подчеркнул Б.Исабаев.

По его словам, совместный проект прокладки оптико-волоконной связи по дну Каспийского моря и ряд других проектов послужат развитию обеих стран.