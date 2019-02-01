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    Посол Казахстана обсудил с главой ИВ Баку вопросы сотрудничества

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Посол Республики Казахстан в Азербайджане Бейбит Исабаев встретился с главой Исполнительной власти города Баку Эльдаром Азизовым.

    Об этом Report сообщили в пресс- службе посольства Казахстана в Азербайджане.

    В ходе встречи было обращено внимание на необходимость установления тесного взаимодействия между Баку и крупными городами Казахстана, в том числе Астаной и Алматой, с учетом динамично развивающихся отношений между Казахстаном и Азербайджаном во всех сферах.

    В данном контексте, казахстанский дипломат информировал мэра Баку о проведении 16-17 мая 2019 года Астанинского экономического форума, основной темой которого станет "Вдохновляющий рост: люди, города, экономики". Он также добавил, что в рамках АЭФ состоятся дискуссии, направленные на поиск новых путей устойчивого роста, развития человеческого капитала, а также усиления потенциала городов в качестве международных центров знаний и инноваций.

    В свою очередь, Э.Азизов, отмечая всемерную готовность к сотрудничеству с братским Казахстаном, выразил заинтересованность в налаживании взаимовыгодных связей со столицей Казахстана.

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