Посол Казахстана: Азербайджан и Казахстан выходят на новый уровень сотрудничества

Двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном выходит на новый уровень и этап.

Двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном выходит на новый уровень, переживает новый этап.

Как передает Report, об этом заявил Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Азербайджанской Республике Алим Байель, выступая на круглом столе на тему "Азербайджан-Казахстан: региональное сотрудничество".

По его словам, уровень и интенсификация отношений двух стран во многом зависит от взаимных визитов глав государств.

"За последние четыре месяца Азербайджан посетили представители Маджлиса Казахстана, премьер министр страны, министр культуры и др, что свидетельствует об уровне нашего сотрудничества", - отметил посол.

"Доверительный диалог между нашими странами является залогом динамичности наших отношений",- сказал он.

Посол подчеркнул, что вопрос Среднего коридора находится на повестке дня.

"Очень важные сферы партнерства для нас - это торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество",- сказал Байель, добавив, что динамика товарооборота между двумя странами очень хорошая. "За 2022 товарооборот увеличился до 460 миллионов долларов, а за 6 месяцев этого года уже составил 300 млн долларов", - сказал посол.

По мнению посла, очень важным является проект по прокладке по дну Каспия волоконно-оптической линии связи.

"Очень скоро начнутся практические работы по этому проекту. Все это делается для обеспечения телекоммуникационной независимости стран, для поддержания информационной безопасности",- отметил он.

Байель также добавил, что Азербайджан и Казахстан являются важными игроками в регионе, в связи с чем сотрудничество в широком контексте очень важно.