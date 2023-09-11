Посол Казахстана: Азербайджан и Казахстан выходят на новый уровень сотрудничества

Двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном выходит на новый уровень, переживает новый этап.
Как передает Report, об этом заявил Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Азербайджанской Республике Алим Байель, выступая на круглом столе на тему "Азербайджан-Казахстан: региональное сотрудничество".
По его словам, уровень и интенсификация отношений двух стран во многом зависит от взаимных визитов глав государств.
"За последние четыре месяца Азербайджан посетили представители Маджлиса Казахстана, премьер министр страны, министр культуры и др, что свидетельствует об уровне нашего сотрудничества", - отметил посол.
"Доверительный диалог между нашими странами является залогом динамичности наших отношений",- сказал он.
Посол подчеркнул, что вопрос Среднего коридора находится на повестке дня.
"Очень важные сферы партнерства для нас - это торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество",- сказал Байель, добавив, что динамика товарооборота между двумя странами очень хорошая. "За 2022 товарооборот увеличился до 460 миллионов долларов, а за 6 месяцев этого года уже составил 300 млн долларов", - сказал посол.
По мнению посла, очень важным является проект по прокладке по дну Каспия волоконно-оптической линии связи.
"Очень скоро начнутся практические работы по этому проекту. Все это делается для обеспечения телекоммуникационной независимости стран, для поддержания информационной безопасности",- отметил он.
Байель также добавил, что Азербайджан и Казахстан являются важными игроками в регионе, в связи с чем сотрудничество в широком контексте очень важно.