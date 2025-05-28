Посол Канады поздравил Азербайджан по случаю Дня независимости

Посол-нерезидент Канады в Баку Кевин Хэмилтон поздравил Азербайджан с 28 Мая – Днем независимости.

Посол-нерезидент Канады в Баку Кевин Хэмилтон поздравил Азербайджан с 28 Мая – Днем независимости.

Как сообщает Report, дипломат поделился соответствующей публикацией в соцсети Х.

"Сегодня День независимости Азербайджанской Республики. Отмечается создание Азербайджанской Демократической Республики в 1918 году и обретение независимости от Российской Империи. Передаем самые искренние поздравления народу Азербайджана в связи с этим важным историческим днем", – написал он.

Отметим, что Кевин Хэмилтон является послом-резидентом Канады в Турции и нерезидентным послом в Азербайджане и Грузии.