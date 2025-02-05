Посол: К сожалению, позитивные шаги Азербайджана по нормализации с Арменией, не находят должного отклика

16:19 Отсутствие должного отклика на позитивные шаги Азербайджана по нормализации отношений с Арменией вызывает обеспокоенность.

Отсутствие у Армении должного отклика на позитивные шаги Азербайджана по нормализации отношений вызывают беспокойство.

Об этом в интервью Report рассказал чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в Азербайджане Касим Мохиуддин.

"Вызывает обеспокоенность тот факт, что позитивные шаги Азербайджана по нормализации отношений с Арменией не встречают должного отклика", - подчеркнул посол.

Дипломат отметил, что успешная реализация внешнеполитического курса Азербайджана и его стремление к миру и развитию играют ключевую роль не только в обеспечении региональной безопасности и стабильности, так и в социально-экономическом развитии всего региона.

Он также отметил успешную внешнюю политику, проводимую Азербайджаном.

Посол считает, что Армения вместо того, чтобы устраивать гонку вооружений, должна предпринимать шаги, направленные на региональное процветание. Он добавил, что премьер-министр Армении должен прислушаться к мудрым советам из Баку, поскольку Азербайджан является самой сильной страной в регионе в военном плане:

"К сожалению, правительство Армении игнорирует эти разумные предложения, которые могли бы принести пользу, в первую очередь, самому армянскому народу. Армения должна осознать, что Азербайджан не стремится к гонке вооружений. Его приоритет - направить ресурсы на возвращение внутренне перемещенных лиц на родину, откуда они были вынуждены бежать в результате армянской оккупации. Однако, Азербайджан также имеет законное право на самооборону".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.