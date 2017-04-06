Посол: К концу этого года надеемся провести заседание межправкомиссии Азербайджан-Израиль

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Мы надеемся, что к концу 2017 года будет проведено первое заседание межправительственной комиссии между Азербайджаном и Израилем.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил посол Израиля в Азербайджане Дан Став.

Он напомнил, что во время последнего визита премьер-министра Израиля Беньямина Нетанъяху в Баку был подписан меморандум о проведении межправкомиссии.

Посол напомнил, что сопредседателями межправкомиссии являются с азербайджанской стороны - министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров, с израильской - глава минэкологии Зеэв Элькин.

Посол добавил, что точное время и место проведения межправкомиссии будет определено в ходе дипконсультаций.