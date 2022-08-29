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Посол Йемена : В недалеком будущем увидим результаты восстановления Карабаха

Посол Йемена : В недалеком будущем увидим результаты восстановления Карабаха Посол Йемена в Анкаре, аккредитованный также в Азербайджане, заявил о готовности приложить все усилия для дальнейшего развития двусторонних связей двух стран.
Внешняя политика
29 августа 2022 г. 17:45
Посол Йемена : В недалеком будущем увидим результаты восстановления Карабаха

Посол Йемена заявил о готовности приложить все усилия для дальнейшего развития двусторонних связей с Азербайджаном.

Как Report заявил посол Йемена в Азербайджане с резиденцией в Анкаре Мохаммед Салех Ахмед Туриг, он очень рад побывать в Карабахе и ознакомиться с проектами, которые осуществляются здесь.

"Я очень рад побывать здесь. Здесь много представителей дипкорпуса и военных атташе посольств. Желаю, чтобы эти места возродились и стали еще лучше, чем были до войны", - сказал посол Йемена.

"Верю, что в недалеком будущем мы станем свидетелями впечатляющих результатов проектов, реализуемых Азербайджаном на освобожденных территориях. Азербайджан имеет сильную и образцовую экономику. Между двумя странами существуют многосторонние связи. Я со своей стороны приложу все усилия для их дальнейшего развития", - заявил дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Yəmən səfiri: “Yaxın gələcəkdə Qarabağın bərpasının nəticələrini görəcəyik”
Версия на английском языке Yemeni Ambassador: We will see the results of Karabakh revival shortly

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