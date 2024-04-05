О нас

Посол Израиля встретился с азербайджанскими выпускниками за ифтаром

Посол Израиля встретился с азербайджанскими выпускниками за ифтаром Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик дал ифтар с азербайджанским выпускниками, получившими образование в Израиле, и членам Общественного объединения "Азербайджано-израильская сеть студентов и выпускников" (AIA).
Внешняя политика
5 апреля 2024 г. 17:37
Посол Израиля встретился с азербайджанскими выпускниками за ифтаром

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик провел ифтар для азербайджанских выпускников, получивших образование в Израиле, и членов Общественного объединения "Азербайджано-израильская сеть студентов и выпускников" (AIA).

Как передает Report, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети "Х".

"Рад был пообщаться с азербайджанскими выпускниками израильских вузов и членами AIA за ифтаром. Наша беседа об укреплении связей между нашими сообществами посредством образования была по-настоящему познавательной. Благодарен за возможность укрепить связи между Азербайджаном и Израилем", - говорится в публикации посла.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Israeli ambassador meets with Azerbaijani alumni at Iftar dinner
Версия на азербайджанском языке İsrail səfiri azərbaycanlı məzunlarla iftar süfrəsində görüşüb

Самое важное

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позвонила президенту Ильхаму Алиеву
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позвонила президенту Ильхаму Алиеву
4 апреля 2024 г. 21:06
Президент Ильхам Алиев направил сенегальскому коллеге поздравительное письмо
Президент Ильхам Алиев направил сенегальскому коллеге поздравительное письмо
4 апреля 2024 г. 20:44
Президент: СОР29 открывает возможности для сотрудничества Азербайджана и США по вопросам изменения климата
Президент: СОР29 открывает возможности для сотрудничества Азербайджана и США по вопросам изменения климата
3 апреля 2024 г. 20:03
Ильхам Алиев: Звучащие на Западе обвинения в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, совершенно необоснованны
Ильхам Алиев: Звучащие на Западе обвинения в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, совершенно необоснованны
3 апреля 2024 г. 19:55
Президент: Трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения приведет к напряженности на Южном Кавказе
Президент: Трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения приведет к напряженности на Южном Кавказе
3 апреля 2024 г. 19:47
Энтони Блинкен позвонил Ильхаму Алиеву
Энтони Блинкен позвонил Ильхаму Алиеву
3 апреля 2024 г. 18:27
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
31 марта 2024 г. 12:38
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
30 марта 2024 г. 11:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi