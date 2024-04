Посол Израиля встретился с азербайджанскими выпускниками за ифтаром

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик провел ифтар для азербайджанских выпускников, получивших образование в Израиле, и членов Общественного объединения "Азербайджано-израильская сеть студентов и выпускников" (AIA).

Как передает Report, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети "Х".

"Рад был пообщаться с азербайджанскими выпускниками израильских вузов и членами AIA за ифтаром. Наша беседа об укреплении связей между нашими сообществами посредством образования была по-настоящему познавательной. Благодарен за возможность укрепить связи между Азербайджаном и Израилем", - говорится в публикации посла.