Посол Израиля встретился с азербайджанскими выпускниками за ифтаром
Посол Израиля встретился с азербайджанскими выпускниками за ифтаромПосол Израиля в Азербайджане Джордж Дик дал ифтар с азербайджанским выпускниками, получившими образование в Израиле, и членам Общественного объединения "Азербайджано-израильская сеть студентов и выпускников" (AIA).
Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик провел ифтар для азербайджанских выпускников, получивших образование в Израиле, и членов Общественного объединения "Азербайджано-израильская сеть студентов и выпускников" (AIA).
Как передает Report, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети "Х".
"Рад был пообщаться с азербайджанскими выпускниками израильских вузов и членами AIA за ифтаром. Наша беседа об укреплении связей между нашими сообществами посредством образования была по-настоящему познавательной. Благодарен за возможность укрепить связи между Азербайджаном и Израилем", - говорится в публикации посла.
Delighted to connect with alumni from Israel & @aiaassociation leaders over a vibrant Iftar dinner. Our discussion on strengthening bonds between our communities through education was truly enlightening. Grateful for the opportunity to foster deeper connections pic.twitter.com/ZlT5Av6HyX