Посол Израиля: Восстановление освобожденных территорий – это большой вызов, но и большие возможности

"Отношения между Израилем и Азербайджаном подобны крепкому дереву"

Интервью Report c послом Израиля в Азербайджане Джорджем Диком.

- После окончания войны в Карабахе начался качественно новый этап в истории Азербайджана и отношений с его партнерами. Как по-Вашему будут развиваться азербайджано-израильские отношения дальше? Можно ли сказать, что за этот период дружеские отношения прошли через все испытания?

-Отношения между нашими странами подобны крепкому дереву: исторические отношения между азербайджанским и еврейским народами имеют многовековую историю и характеризуются крепким братством и взаимным уважением. Это корни нашего дерева - они сильные и глубокие.

Ствол дерева – это стратегическое партнерство между нашими странами по ряду сфер, в том числе в областях энергетики и безопасности. Отношения между руководством двух стран прекрасные. Как однажды сказал президент Алиев, то, что вы видите, - это только верхушка айсберга.

Сегодня у нашего дерева растут ветви, которые поднимаются все выше и выше. Это отношения не только между странами, но и между народами. Мы видим это в туризме, бизнесе, межконфессиональной деятельности и сотрудничестве в решении вызовов будущего: водная безопасность, возобновляемые источники энергии, инновации и высокие технологии и многое другое. Вместе мы сможем достичь того, что когда-то было невероятным.

Любой, кто пытается разделить нас, быстро поймет, что это дерево слишком сильное, чтобы его можно было разделить.

- Азербайджан и Израиль установили тесное сотрудничество в области оборонной промышленности и безопасности. Как будет далее развиваться эта отрасль наших двусторонних отношений?

-Традиционно мы не комментируем вопросы безопасности. Однако важно подчеркнуть, что наша дружба с Азербайджаном не направлена ​​против какой-либо другой страны.

Израильско-азербайджанские дружеские отношения должны быть поводом для радости, а не для беспокойства. Это страна, где большинство населения мусульмане, и которая установила стратегическое партнерство и теплые дружеские отношения с еврейским государством. Разве не такой мир и сосуществование мы хотим видеть?

В прошлом году Израиль вступил в новую эру мира. Мы установили дипломатические мирные отношения с четырьмя арабскими странами: ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом. Азербайджан был одной из первых стран с мусульманским большинством, установивших отношения с Израилем. Мы надеемся, что дух мира и сотрудничества также возобладает на Южном Кавказе, чтобы все - азербайджанцы, армяне, грузины и другие - могли жить достойной и процветающей жизнью.

- Азербайджан объявил о широкомасштабном восстановлении территорий, освобожденных от армянской оккупации. В связи с этим глава государства пригласил ряд стран и компаний из этих стран принять участие в этом процессе. Какой вклад может внести Израиль в этой связи? В каких сферах он готов помочь Азербайджану в восстановлении территорий? И есть ли предложения с израильской или азербайджанской стороны по этому поводу?

-После войны я побывал на освобожденных территориях. Вид обломков и пустоты на этой территории очень удручает. Но, как однажды сказал президент Шимон Перес: «Там, где нет ничего, возможно все». Восстановление этих территорий – большой вызов, но это также и большие возможности. Представьте, что вместо другого традиционного города вы можете создать инновационное пространство, где азербайджанцы могут наслаждаться хорошим жильем, зеленой энергией и инфраструктурой, которая поможет ему стать экспортером новой продукции на новые рынки, которых раньше не было.

Вот где Израиль может быть партнером. У нас большой опыт работы в Азербайджане, и наши люди понимают друг друга. Мы можем поделиться с Азербайджаном опытом в разминировании, сельском хозяйстве, водном хозяйстве, высоких технологиях, возобновляемых источниках энергии, и мы добавляем к этому нашу способность быть практичными и работать эффективно. Не забывайте, что у нас есть большой опыт в создании новых типов населенных пунктов - кибуцы, мошав и т. Д.

Мы уже сделали несколько презентаций правительству Азербайджана, и мы обсуждаем те и другие идеи. Надеемся, что израильские компании будут работать на этих территориях.

- Во время нашего предыдущего разговора мы говорили с вами о рисках и вызовах пандемии коронавируса, с которыми сталкиваются экономики наших стран. Есть ли данные о товарообороте между Азербайджаном и Израилем за 2020 год по сравнению с предыдущим годом?

-Не секрет, что пандемия нанесла большой удар по мировой экономике и повлияла на международную торговлю. Например, в 2019 году было совершено более 50 000 туров из Израиля в Азербайджан, которые внесли свой вклад в развитие авиакомпаний, гостиничного бизнеса и местных туристических рынков. В 2020 году не было туров, рейсов, приостановили работу отели.

Так что очевидно, что это был тяжелый год для экономики. Но сейчас мы находимся в процессе восстановления. Более 90% израильтян старше 16 лет уже получили хотя бы одну прививку вакцины, на сегодняшний день это лидирующий показатель по вакцинации в мире. Мы надеемся, что к апрелю мы завершим процесс вакцинации и станем первой страной в мире, которая выйдет из пандемического кризиса. Это позволило бы нам снова открыть нашу экономику.

Я считаю, что, работая вместе в рамках межправительственной комиссии, возглавляемой министром Микаилом Джаббаровым, мы сможем восстановить объем торговли между нами и сделать его еще больше, чем ранее, Иншаллах.