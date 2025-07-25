Посол Израиля: В Азербайджане за последние шесть лет произошли серьезные изменения

За последние шесть лет Азербайджан претерпел большие преобразования.
Как передает Report об этом заявил посол Израиля Джордж Дик.
"Это были годы исторических преобразований для Азербайджана, для Израиля и для партнерства между нашими странами. Мы называем наши отношения стратегическим партнерством, но за последние шесть лет мы подняли их на новую высоту. Прежде всего, открытие посольства Азербайджана в Израиле в марте 2023 года – после 30 лет дипломатических отношений - стало важной вехой, переписавшей историю..Затем в мае 2023 года состоялся визит президента Герцога, который почтил нас, приняв участие в праздновании Дня независимости Израиля в Центре Гейдара Алиева", - сказал он.
Посол подчеркнул, что для него было честью быть первым послом Израиля побывавшем на освобожденных территориях.
"Для меня было честью быть первым послом Израиля, посетившим Шушу и ставшим свидетелем ее великолепия, увидеть руины Физули, целебные воды Истису в Кельбаджаре, восстановление Агдама, замечательного живописного села Агалы в Зангелане и захватывающие дух холмы Лачина", - сказал он.
"Поздравляю Азербайджан с этим историческим достижением. Израиль был одной из немногих стран, выразивших полную и непоколебимую поддержку территориальной целостности Азербайджана - не только на словах, но и на деле. Потому что настоящая дружба проверяется не в легкие времена, а в тяжелые",- подчеркнул он.