Посол Израиля провел встречу с помощником президента Хикметом Гаджиевым

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик провел встречу с помощником президента Азербайджана, заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.

"Сегодня состоялась важная встреча с заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым. Я выразил свои соболезнования в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Тегеране и подтвердил, что мы солидарны с народом Азербайджана", - говорится в публикации.