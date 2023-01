Посол Израиля поздравил Мухтара Мамедова с назначением

Посол Израиля Джордж Дик поздравил первого посла Азербайджана в этой стране Мухтара Мамедова с назначением.

Как передает Report, об этом израильский дипломат написал в Twitter.

"Поздравляю моего нового коллегу Мамедова Мухтара. С нетерпением ждем открытия посольства и начала вашей работы там. Вместе мы сделаем отношения между нашими странами крепче, шире и глубже", - отметил Д. Дик.