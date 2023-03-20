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Посол Израиля поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз

Посол Израиля поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз.
Внешняя политика
20 марта 2023 г. 13:46

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз.

Как передает Report, соответствующую публикацию дипломат разместил в Twitter.

"Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик поздравляет азербайджанский народ с праздником Новруз и желает всем крепкого здоровья и достатка. С праздником Новруз!", - говорится в публикации.

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