Посол Израиля поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз.
Как передает Report, соответствующую публикацию дипломат разместил в Twitter.
"Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик поздравляет азербайджанский народ с праздником Новруз и желает всем крепкого здоровья и достатка. С праздником Новруз!", - говорится в публикации.
-in -dakı səfiri— Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ)
@GeorgeDeekxalqını #Novruzbayramı münasibəti ilə təbrik edir,hər kəsə can sağlığı,bol ruzi-bərəkət arzu edir.Novruz bayramınız mübarək!
Ambassador of to ,
@GeorgeDeekcongratulates people of on occasion of Novruz&wishes good health&prosperity. pic.twitter.com/gKzyPyQhZY March 20, 2023