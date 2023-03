Посол Израиля поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз.

Как передает Report, соответствующую публикацию дипломат разместил в Twitter.

"Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик поздравляет азербайджанский народ с праздником Новруз и желает всем крепкого здоровья и достатка. С праздником Новруз!", - говорится в публикации.