 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посол Израиля в Азербайджане посетил еврейскую школу

    Дан Став также посетил женскую благотворительную организацию Хава

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Посол Израиля в Азербайджане Дан Став посетил еврейскую школу №46 в Баку.

    Как сообщили Report в посольстве Израиля в Азербайджане, в ходе визита в школу, посол встретился с директором азербайджанского филиала организации "Ваад ле Хатзала" раввином Шмуэлем Сиам Товом и его заместителем раввином Рамизом Исаевым, а также с директором школы Севиндж Будаговой.

    Посол выразил удовлетворение обучением в школе. Учащиеся школы исполнили песни, в том числе посвященные празднику "Ханукка".

    Д.Став также посетил женскую благотворительную организацию "Хава". В ходе встречи с руководителем организации Солмаз Юсифовой были обсуждены проекты и инициативы.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi