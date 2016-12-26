Посол Израиля в Азербайджане посетил еврейскую школу

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Посол Израиля в Азербайджане Дан Став посетил еврейскую школу №46 в Баку.

Как сообщили Report в посольстве Израиля в Азербайджане, в ходе визита в школу, посол встретился с директором азербайджанского филиала организации "Ваад ле Хатзала" раввином Шмуэлем Сиам Товом и его заместителем раввином Рамизом Исаевым, а также с директором школы Севиндж Будаговой.

Посол выразил удовлетворение обучением в школе. Учащиеся школы исполнили песни, в том числе посвященные празднику "Ханукка".

Д.Став также посетил женскую благотворительную организацию "Хава". В ходе встречи с руководителем организации Солмаз Юсифовой были обсуждены проекты и инициативы.