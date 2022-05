Посол Израиля: Огромная работа проделана в Зангилане менее чем за год

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик побывал в Зангилане.

Как передает Report, об этом дипломат написал в Twitter.

“Недавно состоялся наш визит в умное село в Зангилане, где израильские компании представлены со своими технологиями и ноу-хау. Огромная работа была проделана менее чем за один год! Продовольственная безопасность является ключевой частью нашего растущего партнерства в Зангилане и повсюду”, - сказал К.Дик отметил.