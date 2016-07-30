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    Посол Израиля в Азербайджане ознакомился с экономическим потенциалом Огуза и Габалы

    Дан Став встретился с главами ИВ районов

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Посол Израиля в Азербайджане Дан Став посетил Огузский и Габалинский районы.

    Как сообщили Report в посольстве Израиля в Азербайджане, за время визита дипломат встретился с главами исполнительных властей указанных районов.

    Основная цель проводимых встреч заключалась в обсуждении возможностей развития связей в сферах сельского хозяйства, туризма и укрепления отношений между людьми. Посол посетил синагоги в Огузском районе. На встрече с членами еврейской общины он не скрыл восхищения от увиденной гармонии во взаимоотношениях между представителями различных религиозных и этнических групп.

    Д.Став заявил, что при посещении села Нидж Габалинского района он стал свидетелем глубоких корней мультикультуральных ценностей в азербайджанском обществе.

    Цель визита также заключалась в знакомстве с экономическим потенциалом обеих регионов.

    Так, Д.Став побывал в комплексе по переработке кукурузы в Огузе, предприятии пищевой промышленности "Gilan" и животноводческом комплексе в Габале. 

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